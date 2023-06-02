الجمعة 02 يونيو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار العقارات اليوم: موعد استكمال مقدمات حجز شقق الإسكان المتميز... وجلسات مفاضلة للأراضي أكبر من 5 أفدنة بحدائق أكتوبر

عقارات،فيتو
عقارات،فيتو

أخبار العقارات، شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

 

شقق الإسكان المتميز، الموعد الجديد لاستكمال مقدمات الحجز

شقق الإسكان الاجتماعي،كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموعد الجديد لآخر فرصة لاستكمال سداد مقدمات الحجز لشقق الإسكان المتميز والتى سبق وطرحتها الوزارة خلال شهر مارس الماضي.

 

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

شقق الإسكان الاجتماعي، يترقب الكثير من المواطنين طرحا جديدا لشقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، ويتردد على أذهان المواطنين الكثير من الأسئلة.
 

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الإسكان تعلن موعد جلسات المفاضلة للأراضي أكبر من 5 أفدنة بحدائق أكتوبر

أراضي الإسكان، كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة لوزارة الإسكان عن موعد عقد جلسة المفاضلة لقطع الأراضى الأكبر من ٥ أفدنة والصناعى السابق التقدم عليها خلال الفترة من ١٠ - ١ - ٢٠٢٣ وحتى ١٥ - ٤ - ٢٠٢٣

 

المقاولون العرب تزيل لوحة إعلانات عملاقة

نجحت شركة المقاولون العرب فى إنقاذ منطقة الشرابية من سقوط لوحة إعلانات عملاقة بارتفاع ٢٥ مترا وعرض ٣٠ مترا، وذلك إثر الرياح الشديدة بالقاهرة.

 

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

شقق الإسكان الاجتماعي، يترقب الكثير من المواطنين طرحا جديدا لشقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، ويتردد على أذهان المواطنين الكثير من الأسئلة.

 

إزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية (جهاز تنمية بني سويف الجديدة)، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

 

نائب وزير الإسكان يترأس الاجتماع الختامي لبعثة البنكين الدولي والآسيوي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور  الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري رئيس قطاع التعاون


4 محظورات في قانون البنك المركزي، تعرف عليها

قانون البنك المركزي، حددت المادة (٦٣) من قانون البنك المركزي عددًا من المحظورات في مباشرة أعمال البنوك.
 

اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 2-6-2023 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023.

أخبار العقارات اليوم: موعد تسلم أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة.. وهل تنجح تيسيرات الإسكان في علاج أزمات وآلام السوق العقاري؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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أخبار العقارات اليوم: موعد تسلم أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة.. وهل تنجح تيسيرات الإسكان في علاج أزمات وآلام السوق العقاري؟

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