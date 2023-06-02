أخبار العقارات اليوم: موعد استكمال مقدمات حجز شقق الإسكان المتميز... وجلسات مفاضلة للأراضي أكبر من 5 أفدنة بحدائق أكتوبر

أخبار العقارات، شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

شقق الإسكان الاجتماعي،كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموعد الجديد لآخر فرصة لاستكمال سداد مقدمات الحجز لشقق الإسكان المتميز والتى سبق وطرحتها الوزارة خلال شهر مارس الماضي.

شقق الإسكان الاجتماعي، يترقب الكثير من المواطنين طرحا جديدا لشقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، ويتردد على أذهان المواطنين الكثير من الأسئلة.



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أراضي الإسكان، كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة لوزارة الإسكان عن موعد عقد جلسة المفاضلة لقطع الأراضى الأكبر من ٥ أفدنة والصناعى السابق التقدم عليها خلال الفترة من ١٠ - ١ - ٢٠٢٣ وحتى ١٥ - ٤ - ٢٠٢٣

نجحت شركة المقاولون العرب فى إنقاذ منطقة الشرابية من سقوط لوحة إعلانات عملاقة بارتفاع ٢٥ مترا وعرض ٣٠ مترا، وذلك إثر الرياح الشديدة بالقاهرة.

شقق الإسكان الاجتماعي، يترقب الكثير من المواطنين طرحا جديدا لشقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، ويتردد على أذهان المواطنين الكثير من الأسئلة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية (جهاز تنمية بني سويف الجديدة)، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري رئيس قطاع التعاون

قانون البنك المركزي، حددت المادة (٦٣) من قانون البنك المركزي عددًا من المحظورات في مباشرة أعمال البنوك.



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 2-6-2023 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023.