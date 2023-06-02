شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

شقق الإسكان الاجتماعي، يترقب الكثير من المواطنين طرحا جديدا لشقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، ويتردد على أذهان المواطنين الكثير من الأسئلة.

وتساءل البعض من يستحق الحصول على الدعم النقدي؟

وأجابت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وأوضحت أنه يستحق الدعم محدودي الدخل وهو كل مواطن مصري أعزب لا يزيد دخله عن 3500 جنيه شهريًا أو 4750 جنيها شهريًا للأسرة (زوج/ة/أولاد قصر).

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الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويطمح كل المتقدمين لحجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين لإنهاء إجراءات التخصيص واستلام شقته، ولذلك يتساءل المتقدمون عن آلية معرفة موقفهم ومواعيد التخصيص والاستلام لشقق المشروع.

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للاستعلام عن موقفك، أبرزها إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

كما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للتواصل مع الحاجزين وهى، أرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

وافتتح الصندوق مكاتب لخدمة عملاء الصندوق المتقدمين على كل من مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان القومي ومشروعات القطاع الخاص لمحدودي الدخل، بمقار كل من جهاز مدينة السادات، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومقر الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، وذلك إضافة للمقر الحالي لخدمة العملاء بجهاز مدينة 15 مايو.

هيئة المجتمعات العمرانية

وكلف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة إنجاز وتنفيذ مشروعات الخدمية والسكنية بالمدن الجديدة وفقا لأعلى جودة والمواصفات المطلوبة، وقام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بتفقد موقع مشروع "جنة ٢" بتوسعات مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسؤولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروع وتذليل أي عقبات أن وجدت، وذلك فى إطار ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالحاجزين بمشروعات جنة بمراحلها المختلفة ٢، ٤ بتوسعات المدينة.



ووجه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بضرورة التنسيق بين الشركات العاملة بالمشروع واستكمال أعمال المرافق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذها بالجودة المطلوبة، حيث وصلت نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى بإجمالي ٥٠ عمارة لما يزيد على ٦٠% وذلك بمشروع جنة ٢ والذي يضم ١١١ عمارة بها ٢٦٦٤ وحدة سكنية.