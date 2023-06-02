الجمعة 02 يونيو 2023
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عقارات

المقاولون العرب تزيل لوحة إعلانات عملاقة

المقاولون العرب تزيل
المقاولون العرب تزيل لوحة اعلانات،فيتو

نجحت شركة المقاولون العرب فى إنقاذ منطقة الشرابية من سقوط لوحة إعلانات عملاقة بارتفاع ٢٥ مترا وعرض ٣٠ مترا، وذلك إثر الرياح الشديدة بالقاهرة.

وفور إبلاغ محافظة القاهرة لغرفة الطوارئ الدائمة بشركة المقاولون العرب وطلب التدخل لإنقاذ الموقف، تحركت على الفور معدات وأوناش الشركة، والتى تمثلت فى اثنين ونش بحمولة ١٦٠ طنا ومجموعة من الفنيين المتخصصين، حيث تم التحكم فى اللوحة الضخمة، ومنعها من السقوط على العمارات الملاصقة لها، وبدأت أطقم العاملين فى تقطيع اللوحة إلى أجزاء للسيطرة عليها وتم تنزيلها بسلام إلى الأرض.

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كما وقع المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، والدكتور شيرين حلمي رئيس شركة أدوية فاركو إنترناشيونال، عقد إنشاء مصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية للمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والذي فازت المقاولون العرب بعطاء تنفيذه بقيمة 155 مليون ريال سعودى، وسط منافسة مع أربع شركات كبرى، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة المقاولون العرب للتوسع في أنشطتها بالأسواق الخارجية من خلال دور قطاع تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية بالشركة.

وحضر توقيع العقد المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب، والدكتور هشام النشرتى العضو المنتدب لشركة فاركو انترناشيونال، ومحمد دسوقي نائب رئيس شركة فاركو، والدكتور محمد شيرين عضو مجلس إدارة فاركو للأدوية، والدكتور أنسي البشوتى والمهندس السيد الوزير والمهندس أحمد العدلاني أعضاء مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندس سليمان يونس رئيس القطاع المشرف على فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس مصطفي سعد مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الإستراتيجية بالشركة، وعدد من قيادات فاركو للأدوية.

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 جدير بالذكر أن المصنع يقام على مسطح 20 الف م2 ويضم مبنى للإنتاج بمسطح 11300م2 وعدد (2) مبنى للمستودعات بمسطح 4300 م2 و(2) مبنى للمرافق بمسطح 4000 م2 والمبنى الإداري بمسطح 3000 م2 ومبنى المسجد بمسطح 2200 م2 بالإضافة إلى المباني الخدمية وأعمال الطرق والمرافق والموقع العام وخزانات الوقود والحريق ومياه الشرب ومحطة معالجة المواد الكيميائية, كما يشمل العقد أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ لكافة الأعمال الإنشائية للمصنع الذي يشغل جزء من مدينة إنتاج الأدوية والمنتجات الحيوية واللقاحات بالمدينة المنورة ليغطي احتياجات السوق السعودي إلى جانب التصدير للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والأفريقية.

ويعد هذا المشروع امتدادا لنشاط شركة المقاولون العرب والذي يربو عن 60 عامًا بالمملكة العربية السعودية نفذت خلالها الشركة مشروعات تنموية عملاقة في مجالات البنية التحتية والأنفاق والري والطاقة والمياه والمباني العامة والمطارات.

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الدكتور شيرين حلمي المقاولون العرب المملكة العربية السعودية سقوط لوحة إعلانات شركة المقاولون العرب

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