الجمعة 02 يونيو 2023
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عقارات

شقق الإسكان المتميز، الموعد الجديد لاستكمال مقدمات الحجز

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

شقق الإسكان المتميز، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموعد الجديد لآخر فرصة لاستكمال سداد مقدمات الحجز لشقق الإسكان المتميز والتى سبق وطرحتها الوزارة خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى مهلة لمدة شهر لاستكمال مقدمات الحجز.


وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إن المهلة تأتى استجابة للطلبات التى تقدم بها بعض العملاء المخصص لهم الوحدات، بالسماح لهم باستكمال سداد مقدمات الحجز بعد انتهاء المدة المقررة، حيث بلغ عدد العملاء المستكملين لمقدمات الحجز ۱۲۲۰۸ عملاء، وعدد العملاء غير المستكملين لمقدمات الحجز ٦٥٧ عميلًا.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية: يتولى بنك التعمير والإسكان، إخطار العملاء بالمهلة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عناوينهم، أو إرسال رسالة نصية (SMS) على أرقام الهواتف المدونة بطلبات الحجز للعملاء، وفي حالة السداد تستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن

 

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خريطة شقق الاسكان المتميز

وضم الطرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي.

والشقق بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

 ونستعرض الأقساط ونظم السداد للشقق بمدينة المنصورة الجديدة كالتالي:

-شقة مساحة 99 مترًا مربعًا قيمة الشقة 603 ألف جنيه

- 60 ألف جنيه جدية حجز.   

-سعر المتر 5.8 ألف جنيه. 

-69 ألف جنيه استكمال الـ20%. 

-60ألف جنيه الـ10% عند الاستلام.

-49 ألف جنيه قسط ربع سنوي على 3 سنوات. 

-34 ألف جنيه قسط ربع سنوي على 5 سنوات. 

-28 ألف جنيه قسط ربع سنوي على 7 سنوات.

 

شقق سكن كل المصريين

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدن القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان و15 مايو، مشددًا على مواصلة الجولات التفقدية والمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارِ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير السكن الملائم والميسر، لافتًا إلى أن مسئولي وحدة الدعم الفني وأجهزة مدن القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان و15 مايو، قاموا بجولات تفقدية بمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بتلك المدن، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة  للأعمال بسرعة الانتهاء طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليه وبالجودة المطلوبة.
 

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وفي ذات السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز،  وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالتجمع الثالث بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ  تنفيذ 222 عمارة سكنية تضم 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2: 120 م2) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

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