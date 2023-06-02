الجمعة 02 يونيو 2023
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عقارات

إزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة

حملة ازالة مخالفات،
حملة ازالة مخالفات، فيتو

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية (جهاز تنمية بني سويف الجديدة)، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقطعة أراضِ سكنية بمناطق ابني بيتك 2 وبالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك1، والمتمثلة في بناء سور و"تقفيل" بلكونة خلفية بالدور الأرضي والدور العلوي، وبناء قواطع مبان بالردود الخلفي وصب سقف الردود الخلفي بدور ثان، وغير ذلك من مخالفات، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة للقطع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية (بني سويف الجديدة)  بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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تغييرات جديدة للجهاز المركزى للتعمير
كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتغييرات جديدة ببعض الوظائف القيادية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التابعة للجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وذلك في ضوء متطلبات العمل بالجهاز المركزى للتعمير.

ونص قرار وزير الإسكان على ما يلى، تعيين المهندس محسن سعيد حامد، نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للتعمير لمشروعات تعمير سيناء، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيسًا لجهاز تعمير سيناء، واللواء أحمد مدحت محمد، نائبًا لرئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء مهندس مدحت عبدالرحمن محمد، رئيسا لجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء مهندس أحمد محمد الحفناوى، رئيسا لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس نهاد فاروق سالم، مساعدًا لرئيس الجهاز المركزى للتعمير.

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وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، نعمل على ضخ دماء جديدة فى المواقع القيادية، لدفع العمل فى المشروعات الكبرى، التي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، موضحًا أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ الخطط التنموية، وخدمة المواطنين.
 

كما صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة  بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المجمع الشرطي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وجاهزيته للاستلام والتشغيل في الفترة المقبلة. 

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة أن افتتاح المجمع الشرطي جاء في ضوء جهود أجهزة الدولة في توفير الخدمات الأمنية للمواطنين بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ازالة مخالفات البناء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس الجهاز المركزي للتعمير

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