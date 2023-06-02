الإسكان تعلن موعد جلسات المفاضلة للأراضي أكبر من 5 أفدنة بحدائق أكتوبر

أراضي الإسكان، كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة لوزارة الإسكان عن موعد عقد جلسة المفاضلة لقطع الأراضى الأكبر من ٥ أفدنة والصناعى السابق التقدم عليها خلال الفترة من ١٠ - ١ - ٢٠٢٣ وحتى ١٥ - ٤ - ٢٠٢٣

موعد ومكان أراضي الإسكان المطروحة بالجلسة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الأربعاء الموافق ٧ - ٦ - 2023 لعقد جلسة المفاضلة بين المتقدمين في مدينةحدائق اكتوبر لقطعة الارض رقم ( ۱۸ ) شمال القرعة (ب) بمساحة ٧,٦٥ فدان بنشاط عمراني متكامل.

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شروط هيئة المجتمعات العمرانية



وشددت هيئة المجتمعات العمرانية على حضور جلسة المفاضلة لكل الشركات المقدمة للعروض الفنية وفي حالة عدم حضور جلسة المفاضلة سيتم خصم ٥٠% من جدية الحجز المسددة طبقا لقرارات مجلس ادارة الهيئة، ما عدا الشركات التي قدمت طلب عدول، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة، حيث يكون الحضور بقاعة المؤتمرات بالدور الثاني بقطاع الشئون العقارية والتجارية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان بالعاصمة الادارية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وإن لم يتم الالتزام بالشروط سيتم خصم 50% من جدية الحجز المسدد.

الإسكان تعلن موعد تسلم أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروعات (إسكان أكثر تميزًا - إسكان متميز - إسكان متوسط) بمدينة أسيوط الجديدة، والتي سبق تخصيصها بنظام الحجز الإلكتروني (online) في تاريخ 9 - 12 - 2022.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان بأسيوط الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأيام المقررة لاستلام كل محور على حدة، وتكون كالآتي:



محور أراضى الإسكان الأكثر تميزًا

وتسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا يومي السبت 10 - 6 - 2023 والأحد 11 - 6 - 2023

محور أراضي الإسكان المتميز

وقطع أراضي الإسكان المتميز من يوم الإثنين الموافق 12 - 6 - 2023 إلى السبت 24 - 6 - 2023 بمناطق الإسكان المتميز والإسكان المتميز 230 فدانًا وبيت وطن.

محور أراضي الإسكان المتوسط

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم الأحد الموافق 25 - 6 - 2023 إلى الخميس 13 - 7 - 2023 لتسليم أراضي الإسكان المتوسط وذلك بمناطق 100 فدان ومنطقة 375 فدانًا منطقة (1) ومنطقة 375 فدانًا منطقة (2) ومنطقة 375 فدان منطقة منطقة (3) بحي التوسعات الجنوبية الشرقية.

هذا كما خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم 16 إلى 24 - 7 لمن تخلفوا عن استلام اراضي الإسكان في المواعيد المحددة.

الأوراق المطلوبة لتسلم أراضي الإسكان

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان المستندات المطلوبة لتسلم قطع الأراضي هي بطاقة الرقم القومى - إيصال سداد القسط الأول - خطاب البنك.

هذا كما أوضحت الهيئة أنه يصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالتسلم بموجب توكيل رسمي معتمد.