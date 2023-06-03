السبت 03 يونيو 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدر بنك كريدي أجريكول مصر قائمة المتعاملين الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 178 مليون جنيه، تلاها بنك القاهرة بقيمة تداول بلغت 62 مليون جنيه، ثم البنك المصري الخليجي بقيمة تداول بلغت 31 مليون جنيه.

وجاء بنك سيتى بنك رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 31 مليون جنيه. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

اختتمت  البورصة المصرية، تداولات جلسة  الخميس، أول تعاملات شهر يونيو، ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة.
 

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تداولات جلسة الأربعاء 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3207 نقاط، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4875 نقطة. 


 تعاملات منتصف الأسبوع 

أخبار البورصة، ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3208 نقاط. 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة. 
 

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

أخبار البورصة اليوم، فيتو


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4844 نقطة.
 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة.

 

أهمية الاستثمار في البورصة 

من جانب آخر، قال حافظ سليمان خبير أسواق المال: إن مصر أكبر سوق استهلاكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي سوق مميز لكبار المستثمرين حول العالم علاوة على مشكلات أسواق العالم، حيث وصلت قيم الأصول وأسهم الشركات لقمم تاريخية، بينما الأسهم والأصول المصرية رخيصة بشكل غير مسبوق حرفيًّا.

وأشار إلى البورصة  المصرية وغيرها من أوجه مجالات الاستثمار تحريك عجلة الاقتصاد محليًّا بتوسيع الملكية وحوكمة الشركات، حيث ستجبر السيولة الأجنبية للمسارعة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسيجذب الاستثمار الأجنبي قطعًا.

وأضاف حافظ سليمان أنه لا يوجد إقبال على الاقتراض من البنوك فى الوقت الحالي، بينما تتميز البورصة المصرية بالعديد من المزايا من بينها إمكانية تمويل المشروعات من خلال سوق الأسهم، وعن طريق المساهمة في برنامج الطروحات المنتظرة. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات   البورصة الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.105 تريليون جنيه، لتخسر نحو 1.105 مليار جنيه.

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%  عند مستوى 17043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% عند مستوى 3091 نقطة.  

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 3101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 4665 نقطة.

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