الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان السيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية (فيديو)

استقبل الرئيس السيسي والسيدة قرينتة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى.



وقالت السيدة إنتصار السيسي: تحل جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا

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وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان صحفي أمس الخميس أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

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وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي خلال الزيارة في مصر بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

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