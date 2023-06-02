تحركات أمريكية لمراقبة الأسلحة النووية الصينية والروسية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن بلاده تلتزم بمعاهدة "ستارت" طالما التزمت بها روسيا.



المحادثات الأمريكية الصينية

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن تسعى لعقد مباحثات مع روسيا والصين بشأن مراقبة الأسلحة النووية.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سنواصل إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين، مشيرة إلى أن وزيرا دفاع أمريكا والصين تحدثا لفترة وجيزة في سنغافورة دون حديث جوهري.



ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في البيان الصادر عنها، أن قبول الحوار مع الجيش الأمريكي مشروط بخطوات عملية من واشنطن نحو السلام.

Advertisements

ويأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين رفضت طلبًا من الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، على هامش منتدى أمني سنوي في سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان للصحيفة "و أبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة برفض دعوتنا في أوائل مايو للقاء بين وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية لي شانج فو في سنغافورة "، مضيفة أنها تؤمن بأن التواصل المفتوح هو السبيل "لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع أجرت مناقشات لبدء محادثات بين لويد ونظيره الصيني.

وأضاف كيربي أن هناك احتمالًا لعقد اجتماع بين الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ونظيرها الصيني خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ديترويت.

رائد فضاء مدني في مهمة مأهولة

وترسل الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في تاريخها رائد فضاء مدنيّ في مهمة مأهولة إلى محطة تيانجونج؛ ما يشكل مرحلة جديدة في مواصلة طموحاتها لاستكشاف الفضاء.

استكشاف الفضاء

وقال شيكيانج الناطق باسم الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة خلال مؤتمر صحفي في بكين إن: "رائد الفضاء غي هايشو استاذ في جامعة علوم الجو والفضاء".

حتى الآن، كان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين انطلقوا في رحلة إلى الفضاء ينتمون إلى جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأوضح الناطق أن غي "سيكون مسؤولًا بشكل أساس في المدار عن إدارة الشحنات" المخصصة للتجارب في علم الفضاء.

وسيعمل رائد الفضاء المدني في المدار إلى جانب قائد مهمة شنجو-16 جينغ هايبنج رائد الفضاء جو يانجو.

وسينطلق الطاقم من قاعدة جيوجوان في شمال غرب الصين الثلاثاء على ما أفادت وكالة الفضاء الصينية.

وقالت جامعة بيهانج، وهو الاسم الآخر للمؤسسة التربوية التي يعمل فيها غي، إن هذا الأخير "ينتمي إلى عائلة عادية" من إقليم يونان في غرب البلاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ