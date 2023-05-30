الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

الصين تضع شرطا لإجراء حوار مع الجيش الأمريكي

الصين، فيتو
الصين، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في البيان الصادر عنها اليوم الثلاثاء، أن  قبول الحوار مع الجيش الأمريكي مشروط بخطوات عملية من واشنطن نحو السلام.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين رفضت طلبًا من الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، على هامش منتدى أمني سنوي في سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان للصحيفة "الليلة الماضية، أبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة برفض دعوتنا في أوائل مايو للقاء بين وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية لي شانج فو في سنغافورة الأسبوع المقبل"، مضيفة أنها تؤمن بأن التواصل المفتوح هو السبيل "لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

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وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع أجرت مناقشات لبدء محادثات بين لويد ونظيره الصيني.

وأضاف كيربي أن هناك احتمالًا لعقد اجتماع بين الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ونظيرها الصيني خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ديترويت.

رائد فضاء مدني في مهمة مأهولة

وترسل الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في تاريخها رائد فضاء مدنيّ في مهمة مأهولة إلى محطة تيانجونج؛ ما يشكل مرحلة جديدة في مواصلة طموحاتها لاستكشاف الفضاء.

استكشاف الفضاء 

وقال شيكيانج الناطق باسم الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة خلال مؤتمر صحفي في بكين إن: "رائد الفضاء غي هايشو استاذ في جامعة علوم الجو والفضاء".

حتى الآن، كان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين انطلقوا في رحلة إلى الفضاء ينتمون إلى جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأوضح الناطق أن غي "سيكون مسؤولًا بشكل أساس في المدار عن إدارة الشحنات" المخصصة للتجارب في علم الفضاء.

وسيعمل رائد الفضاء المدني في المدار إلى جانب قائد مهمة شنجو-16 جينغ هايبنج رائد الفضاء جو يانجو.

وسينطلق الطاقم من قاعدة جيوجوان في شمال غرب الصين الثلاثاء على ما أفادت وكالة الفضاء الصينية.

وقالت جامعة بيهانج، وهو الاسم الآخر للمؤسسة التربوية التي يعمل فيها غي، إن هذا الأخير "ينتمي إلى عائلة عادية" من إقليم يونان في غرب البلاد.

حلم الفضاء

وتكثر المشاريع المنضوية ضمن "حلم الفضاء" الصيني في ظل حكم الرئيس شي جيبينج.

ويستثمر هذا البلد الآسيوي الكبير منذ عقود مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش؛ ما سمح له بتعويض جزء كبير من تخلفه عن الأمريكيين والروس في هذا المجال.

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الصين ترفض طلب أمريكا لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين

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الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

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