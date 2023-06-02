الصحة السودانية: قوات الدعم تعتدي على المستشفيات بشكل مستمر

أعلنت وزارة الصحة السودانية في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع لم تحترم هدنة وقف إطلاق النار التي انتهت منذ أيام قليلة ولم تقم بإخلاء المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تتخذها ثكنات لأفرادها ولم تقم بإرجاع عربات الإسعاف التي استولت عليها.

قوات الدعم السريع تعتدي على المستشفيات

وقالت وزارة الصحة السودانية في البيان:" قبيل انتهاء الهدنة بـ 45 دقيقة تم الاستيلاء على مستشفى أحمد قاسم التخصصي لأمراض وجراحة القلب والكلي وتم إخلاءها من المرضى من قبل قوات الدعم السريع وبعد دخول الهدنة حيز التنفيذ وفي صباح يوم الثلاثاء 24 مايو الساعة العاشرة صباحا تمركزت قوات من الدعم السريع حول مستشفى أم درمان التعليمي مما جعلنا نخلي المستشفى من المرضى والكوادر".



وأضافت وزارة الصحة في بيانها: أن قوات الدعم السريع اعتدت على 28 مستشفي بالخرطوم وهي: الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان٬ جعفر بن عوف٬ الجلدية العيون٬ حاج الصافي٬ بحري ٬ طه بعشر السويدي٬ التجاني الماحي ٬ احمد قاسم القلب، قرى الساحة الكويتي، شرق النيل افريقيا، براءة امدرمان، طواريء جبرة، ابراهيم مالك، ابن سينا، الدايات، المناطق الحارة، المعلم، الكباشي والراقي.



وتابع البيان: أما المؤسسات الصحية التي تم الاعتداء عليها شملت الإمدادات الطبية، ومعمل استاك القومي، وبنك الدم القومي، وسلسلة تبريد اللقاحات جبرة، وإدارة الإسعاف المركزي، ومركز غسيل الكلي الكدرو والإسعافات شملت 29 إسعاف دفع رباعي ماركة نيسان باترول وتايوتا لاند كروزر وحافلات هايس إسعاف عناية مكثفة.

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اشتباكات الجيش والدعم السريع

وبعد ساعات من إعلان السعودية والولايات المتحدة تعليق مفاوضات جدة، وفي الوقت الذي تبحث الأمم المتحدة، الجمعة، في مصير بعثتها، نشبت اشتباكات جديدة، وترددت أصداء القصف المدفعي في الخرطوم، اليوم الجمعة، في أعقاب انهيار الهدنة بين ميليشا الدعم السريع والجيش السوداني، الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة.

وأشار شهود عيان إلى سماع "أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون" في ضاحية أم درمان.

واندلع النزاع المسلح منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، وأودت المعارك بأكثر من 1800 شخص.

وكشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا داخليًا، فيما لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج.