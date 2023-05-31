الأربعاء 31 مايو 2023
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عقارات

الإسكان تطرح وحدات تجارية ومهنية وإدارية بالمدن الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان،فيتو

 

اتجهت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتوسع فى طروحات الوحدات التجارية والإدارية بالمدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على هذه النوعية من الوحدات الخدمية وزيادة معدلات التنمية والتعمير بالمناطق الجديدة.

وتطرح الوزارة حزمة جديدة من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية فى عدد من المدن الجديدة وأبرزها حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وبورسعيد الجديدة " سلام " والمنصورة الجديدة.

وبمدينة حدائق أكتوبر تطرح الوزارة  9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (۱۳م 2: ۳۳ م2) بمختلف مناطق المدينة، و18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (۱۳م ٢: ۲٧م ۲) بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023، والإثنين الموافق 29/5/2023.

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مدينة بورسعيد الجديدة 

كما تطرح بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (34م2: 90 م2) بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.
وعلى مستوى شروط دخول المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، يتم سداد تأمين دخول المزاد، 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، ويتم استكمال سداد نسبة 25% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وبالنسبة للمحال التجارية أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجارى، ويتم استكمال سداد نسبة  10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسى بها المزاد فور انتهاء المزاد + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

 

مدينة المنصور الجديدة

وبمدينة المنصور الجديدة، تطرح الوزارة 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢: ٤٠م٢)، بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني، وكراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز، ويتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة ( 10% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية للمحل أو الصيدلية + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول  بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

 

مدينة العاشر من رمضان
وتطرح الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (٥) محلات تجارية و(۱) صيدلية بمساحات تتراوح من ١٥م٢ إلى ٤٥م٢ بالسوق التجاري بالقطعة رقم (۱/۲) بالمجاورة رقم (۷۸) بالحي (١١) بمدينة العاشر من رمضان للبيع بالمزاد العلنى.

أخبار العقارات.. تعرف على خطوات توصيل المرافق لشقتك.. والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر كراسة الشروط والمواصفات والتي تطلب من مقر الجهاز وهذا نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتان وتسعة وتسعون جنيها، لكل محل أو الصيدلية وتعقد جلسة المزاد العلني  يوم الأربعاء الموافق ١٤ – ٦ – ٢٠٢٣.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الصالحية الجديدة العاشر من رمضان المنصورة الجديدة

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