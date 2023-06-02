لجنة هندسية لمعاينة عقار بالشرابية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحى الشرابية، حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

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وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ورافق المحافظ الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد المجبر رئيس حى الشرابية وعدد من قيادات المحافظة.

إعلان كوبرى أكتوبر

وكانت " فيتو" علمت من مصادرها الخاصة بمحافظة القاهرة، أنه سيتم فتح تحقيق موسع بخصوص سقوط لافتة إعلان على كوبرى أكتوبر بسبب العاصفة الترابية وذلك بعد مصرع شخص إثر سقوطها.



وسيتم التحقيق مع إدارة الإعلانات بحى حدائق القبة وشركة الاعلانات صاحبة الاعلان، بسبب ضعف تثبيت الاعلان ووقوعه بفعل العاصفة الترابية.

وكان شخص لقى مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبوحشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة علي شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأصدر اللواء خالد عبد العال تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الاعلانية المثبتة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة حرصًا على حياة المواطنين.