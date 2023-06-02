أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 2-6-2023

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، استقرارًا في الأسعار، وذلك قبل بدء موسم عيد الأضحى، ليسجل كيلو اللحوم السودانية نحو 195 جنيهًا، واللحم الكندوز نحو 380 جنيهًا، والكبدة نحو 140 جنيهًا، والضاني 480 جنيهًا، والبتلو سعر 410 جنيهات.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات والمجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة 2 - 6 - 2023، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم في المجمعات الإستهلاكية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرحت كميات من اللحوم السودانية الطازجة والمستوردة المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، تلبية لاحتياجات المواطنين، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم السودانية نحو 195 جنيهًا، الكتف البتلو بالعظم نحو 130 جنيها، كيلو الضأن المجمد نحو 180 جنيها، وكليو الكبدة بسعر 140 جنيها.

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

وعن أسعار اللحوم الكندوز التي تختلف أسعاره وفقًا لعمر الذبيحة، بلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 271.9 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 190 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو، فيما سجل لحم كندوز وسط متوسط سعر بنحو 302.3 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 190 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

أما أسعار اللحم الكندوز صغير، الذي يعد الأغلى بينهم، فسجل متوسط سعر بنحو 330.8 جنيه، وبلغ أدنى سعر له نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

وفيما يخص أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، البداية مع اللحم البتلو الصافي الذي سجل استقرارًا في أسعاره، ليبلغ متوسط سعر قدره نحو 340 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء نحو 250 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق.

أما لحم البتلو بالعظم فبلغ متوسط سعره نحو 272 جنيهًا، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم نحو 150 جنيهًا، مقابل 370 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

أسعار اللحوم الضأن الصافي أو بالعظم في المحلات وأسواق محافظات مصر، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضاني الصافي نحو 343.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن من أقل سعر له 250 جنيهًا في الأسواق إلى 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق.

فيما سجل متوسط سعر اللحم الضاني بالعظم نحو 268 جنيهًا، مسجلًا أقل سعر له في الأسواق نحو 150 جنيهًا، أما أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم فبلغ نحو 350 جنيهًا.

أسعار القائم من لجم الجاموس في عيد الأضحى 2023

وعلى صعيد أخر، بالتزامن مع الاستعداد لموسم عيد الأضحى 2023، أعلنت بعض مزارع تربية المواشي أسعار الأضاحي، وعن أسعار القائم من لحم الجاموس فتراوح من 120 جنيهًا سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن إلى 160 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم نحو 140 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات عن سعر اللحم الجاموسي القائم ووزن 200 كجم الذي سجل سعر بنحو 150 جنيهًا، أما سعر القائم من لحوم الجاموس وزن 150 كجم فسجل سعر قدره 160 جنيهًا.