أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 1 يونيو 2023، استقرارًا في الأسعار، وذلك قبل بدء موسم عيد الأضحى، ليسجل أعلى سعر للحم الكندوز نحو 380 جنيهًا، والضاني 480 جنيهًا، والبتلو سعر 410 جنيهات.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات والمجمعات الاستهلاكية اليوم الخميس 1 - 6 - 2023، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، إذ سجل اللحم البتلو الصافي استقرارًا في أسعاره مسجلًا متوسط سعر قدره 340 جنيهًا في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 250 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق.

و بلغ متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظم نحو 272 جنيهًا، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم نحو 150 جنيهًا، مقابل 370 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

أسعار اللحوم الضاني في المحلات وأسواق محافظات مصر، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 343.9 جنيه، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق.

وسجل متوسط سعر اللحم الضاني بالعظم نحو 268 جنيهًا، وبلغ أقل سعر له في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم نحو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

وتباينت أسعار اللحوم الكندوز التي تختلف أسعاره وفقًا لعمر الذبيحة، ليبلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 271.9 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 190 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو

وعن سعر لحم كندوز وسط، الذي سجل متوسط سعر بنحو 302.3 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 190 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

أما أسعار اللحم الكندوز صغير، سجل متوسط سعر بنحو 330.8 جنيه، وبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم في المجمعات الإستهلاكية

وعلى صعيد أخر وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرحت كميات من اللحوم السودانية الطازجة والمستوردة المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية بعد ارتفاع أسعارها 195 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا، سجل الكتف البتلو بالعظم نحو 130 جنيها، كيلو الضأن المجمد نحو 180 جنيها، وكليو الكبدة بسعر 140 جنيها.

أسعار القائم من العجول البقري في عيد الأضحى 2023

يشار إلى أنه بالتزامن مع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، قدمت مزارع تربية العجول أسعار الأضاحي لعام 2023، أسعار القائم من العجول تراوحت أسعاره بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر القائم من العجول وزن 150 كيلو نحو 180 جنيهًا، أما عجل وزن 200 كيلو نحو 160 جنيهًا، أما وزن 300 كيلو لما أكبر من ذلك فسجل سعر القائم من العجول نحو 150 جنيهًا، فيما قلت أسعار القائم من العجول البقري كبيرة الوزن والعمر لتبدأ من 140 جنيهًا.