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محافظات

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2-6 -2023 في الدقهلية

اسعار اللحوم، فيتو
اسعار اللحوم، فيتو

تقدم “فيتو” أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة متابعيها بالحرص على البحث على أسعار السلع الغذائية . 

حيث استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة بمدن ومراكز محافظة الدقهلية، وترصد "فيتو" أسعار اللحوم في منافذ البيع ومحلات الجزارة.

أسعار اللحوم جاءت كما يلي:
اللحوم الضأن ما بين 280 – 360 جنيها
كيلو اللحم المفروم بين 220-300 جنيه
اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في الدقهلية

اللحوم البقري ما بين 290 - 350 جنيها

الكبدة الضأن 250 – 350 جنيها

السجق البلدى من  220 إلى 280 جنيهًا

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 300 جنيه إلى 370 جنيها.

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أسعار اللحوم في المنافذ

ارتفعت أسعار اللحوم في منافذ البيع 
ويتراوح سعرها من 230 جنيهًا إلى 250 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ علي أوسع نطاق بالمحافظة

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم
 ويوجد لدى وزارة التموين  نحو 5 آلاف رأس ماشية، بالإضافة إلى البحث عن مناشئ جديدة لاستيراد الماشية سواء من الصومال وتشاد أو دول أخرى لتوفير اللحوم.

 

أسعار اللحوم بالأسواق

وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

 

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو الجاري، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.


وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

 

ومن جانبه أعلن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حدوث انفراجة قريبة في أزمة توفير اللحوم الفترة القادمة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التموين خلال الاحتفال باليوم ‏العالمي للمترولوجيا لعام 2023 والذي يقام تحت عنوان ‏"دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي"، إن الوزارة تعمل جاهدة في توفير اللحوم الحمراء استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

 

توفير اللحوم من جيبوتي

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستعمل على توفير اللحوم من كافة الجهات وقريبا، سيتم توفير اللحوم من دولة جيبوتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وأوضح استمرار تدفق اللحوم السودانية الفترة المقبلة لحل الأزمة المؤقتة لنقص توافر اللحوم.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وإحداث  توازن في المعروض.

 

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس  بلغت 5 أطنان تم توزيعها علي 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل  141 منفذا تابعا للشركة.

 

وأضافت  وزارة التموين أنه جار مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها  بالمنافذ خلال الأيام المقبلة،  استعدادًا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

 

وأشارت إلى أنه تم إستقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وصول 4 آلاف رأس ماشية

وكانت وزارة التموين قد  أكدت وصول نحو 4 آلاف رأس  بميناء قسطل البري قادمة من السودان، وذلك لتوفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وكانت إمدادات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية شهدت نقصا كبيرا بعد  اندلاع الحرب السودانية، الذي  أدى إلى حدوث اضطراب في خط الإمداد من اللحوم الحية من السودان.

 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم.

 

استيراد اللحوم من جيبوتي

ونجحت وزارة التموين على الاتفاق لتوريد اللحوم الحية من جيبوتي، وخلال هذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بنحو 10 ملايين دولار لتأمين وصول اللحوم الحية من جيبوتي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك لعرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق وداخل المجمعات الاستهلاكية.

 

وكان وزير التموين  الدكتور على المصيلحي  قد أعلن أنه مع توقيع الهدنة بين طرفي النزاع في السودان، بدأ ينتظم توريد اللحوم وتم تجميع من 3 آلاف إلى 4 آلاف رأس من الماشية موجودة عند الحدود المصرية.

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