مصرع ربة منزل بالإسماعيلية إثر سقوط سور منزلها عليها

لقيت سيدة مصرعها، صباح اليوم، على خلفية سقوط جزء من سور منزلها عليها بسبب عاصفة ترابية ضربت محافظة الإسماعيلية وعلى الفور نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد العام.

وفاة ربة منزل

وتلقى النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف الإسماعيلية، بمصرع ربة منزل سقط عليها جزء من سور منزلها في منطقة عزبة المغاربة في نطاق دائرة مركز فايد..

عاصفة ترابية في الإسماعيلية

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى موقع الواقعة، وتبين مصرع أميرة أحمد السيد 43 عامًا، إثر سقوط جزء من سور منزلها الكائن بعزبة المغاربة التابعة لنطاق دائرة مركز شرطة فايد بسبب العاصفة الترابية، وذلك أثناء تواجدها بمنزلها.

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وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.