الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع ربة منزل بالإسماعيلية إثر سقوط سور منزلها عليها

مصرع ربة منزل بالإسماعيلية،
مصرع ربة منزل بالإسماعيلية، فيتو

لقيت سيدة مصرعها، صباح  اليوم، على خلفية سقوط جزء من سور منزلها  عليها بسبب عاصفة ترابية ضربت محافظة الإسماعيلية وعلى الفور نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد العام.

                            

وفاة ربة منزل 

وتلقى النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف الإسماعيلية، بمصرع ربة منزل سقط عليها جزء من سور منزلها في منطقة عزبة المغاربة في نطاق دائرة مركز فايد..

 

عاصفة ترابية في الإسماعيلية

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى موقع الواقعة، وتبين مصرع أميرة أحمد السيد 43 عامًا، إثر سقوط جزء من سور منزلها الكائن بعزبة المغاربة التابعة لنطاق دائرة مركز شرطة فايد بسبب العاصفة الترابية، وذلك أثناء تواجدها بمنزلها.

Advertisements

 

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظة الإسماعيلية الاسماعيلية الطب الشرعي

مواد متعلقة

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن طرفي مشاجرة في البساتين

استمرار حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من مخدر الشابو بالإسماعيلية

إجراء جديد ضد 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

قرارات النيابة بشأن انهيار عقار في دار السلام

النيابة تستعلم عن الحالة لشخص أصيب في انهيار عقار بدار السلام

نصائح لمواجهة العاصفة الترابية أثناء قيادة السيارة (انفوجراف)

أمهات آخر زمن، أم تقتل طفلتها بالتجمع لسبب غامض وتحاول الانتحار، وأخرى تذبح أطفالها وتلقي بنفسها أسفل جرار زراعي بالدقهلية

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

وصول قطار بديل لنقل الركاب في حادث الإسماعيلية

سعر الذهب الآن فى مصر، استقرار المعدن الأصفر في الأسواق

هل يرحل حمدي فتحي عن الأهلي، القصة الكاملة لمفاوضات الوكرة القطري، وكيف تفكر الإدارة الحمراء، وموقف الخطيب

الحكومة تكشف حقيقة تنفيذ خطة شاملة لإزالة مساجد آل البيت

أمن القاهرة يحل لغز مقتل عامل بالتجمع الأول

لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بعد الاعتداء على أنتوني تايلور

Advertisements

منوعات

المزيد

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

بكام سعر الدينار الكويتي، تراجع سعر بيع الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

تفسير حلم الخوخ في المنام وعلاقته بتحقيق الأرباح والمكاسب المادية

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية