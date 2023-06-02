الجمعة 02 يونيو 2023
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حوادث

حملة أمنية بسوهاج تضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

 

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (سوهاج - أخميم)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت جهودها عن ضبط (13) قطعة سلاح نارى (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (13 متهما).
 

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وضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين).
 

وضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، وتنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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