الإسكان تعلن موعد عقد جلسات المفاضلة لأراضي الإسكان الأكبر من 5 أفدنة بالمدن الجديدة

أراضي الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن موعد عقد جلسة المفاضلة لقطع الأراضى الصناعي بمساحات أكبر من ٥ أفدنة السابق التقدم عليها خلال الفترة من ١ - ٤ - ٢٠٢٣ وحتى ١٥ - ٤ - ٢٠٢٣.

موعد عقد جلسات المفاضلة لأراضي الإسكان

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الأربعاء الموافق ٧ - ٦ - 2023 لعقد جلسة المفاضلة بين المتقدمين في عدد من المدن الجديدة, كالآتي:

أسيوط الجديدة

قطعه الأرض رقم (۱۹) بمنطقة الجمعيات بمساحة ٦.١٥ فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة أسيوط الجديدة .

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أسوان الجديدة

قطعه الارض رقم (٤) بالحى الثالث - المجاورة الرابعة بمساحة ۷ أفدنة بنشاط عمراني مختلط.

السويس الجديدة

قطعه الأرض رقم (٢٣٥، ٢٣٦ ) بمساحه ۱۱۱۰۰م٢ بنشاط صناعي مواد بناء.

شروط هيئة المجتمعات العمرانية



وشددت هيئة المجتمعات العمرانية على حضور جلسة المفاضلة لكل الشركات المقدمة للعروض الفنية وفي حالة عدم حضور جلسة المفاضلة سيتم خصم ٥٠% من جدية الحجز المسددة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، ما عدا الشركات التي قدمت طلب عدول، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة، حيث يكون الحضور بقاعة المؤتمرات بالدور الثاني بقطاع الشئون العقارية والتجارية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالعاصمة الادارية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وإن لم يتم الالتزام بالشروط سيتم خصم 50% من جدية الحجز المسدد.

الإسكان تعلن موعد تسلم أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروعات (إسكان أكثر تميزًا - إسكان متميز - إسكان متوسط) بمدينة أسيوط الجديدة، والتي سبق تخصيصها بنظام الحجز الإلكتروني (online) في تاريخ 9 - 12 - 2022.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان بأسيوط الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأيام المقررة لاستلام كل محور على حدة، وتكون كالآتي:



محور أراضى الإسكان الأكثر تميزًا

وتسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا يومي السبت 10 - 6 - 2023 والأحد 11 - 6 - 2023

محور أراضي الإسكان المتميز

وقطع أراضي الإسكان المتميز من يوم الإثنين الموافق 12 - 6 - 2023 إلى السبت 24 - 6 - 2023 بمناطق الإسكان المتميز والإسكان المتميز 230 فدانًا وبيت وطن.

محور أراضي الإسكان المتوسط

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم الأحد الموافق 25 - 6 - 2023 إلى الخميس 13 - 7 - 2023 لتسليم أراضي الإسكان المتوسط وذلك بمناطق 100 فدان ومنطقة 375 فدانًا منطقة (1) ومنطقة 375 فدانًا منطقة (2) ومنطقة 375 فدان منطقة منطقة (3) بحي التوسعات الجنوبية الشرقية.

هذا كما خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم 16 إلى 24 - 7 لمن تخلفوا عن استلام أراضي الإسكان في المواعيد المحددة.

الأوراق المطلوبة لتسلم أراضي الإسكان

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان المستندات المطلوبة لتسلم قطع الأراضي هي بطاقة الرقم القومى - إيصال سداد القسط الأول - خطاب البنك.

هذا كما أوضحت الهيئة أنه يصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالتسلم بموجب توكيل رسمي معتمد.