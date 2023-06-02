الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تعلن موعد عقد جلسات المفاضلة لأراضي الإسكان الأكبر من 5 أفدنة بالمدن الجديدة

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أراضي الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن موعد عقد جلسة المفاضلة لقطع الأراضى الصناعي بمساحات أكبر من ٥ أفدنة السابق التقدم عليها خلال الفترة من ١ - ٤ - ٢٠٢٣ وحتى ١٥ - ٤ - ٢٠٢٣.

 

موعد عقد جلسات المفاضلة لأراضي الإسكان

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الأربعاء الموافق  ٧ - ٦ - 2023 لعقد جلسة المفاضلة بين المتقدمين في عدد من المدن الجديدة, كالآتي:

 

أسيوط الجديدة

قطعه الأرض رقم (۱۹) بمنطقة الجمعيات بمساحة ٦.١٥ فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة أسيوط الجديدة .

Advertisements

أسوان الجديدة

قطعه الارض رقم (٤) بالحى الثالث - المجاورة الرابعة بمساحة ۷ أفدنة بنشاط عمراني مختلط.

السويس الجديدة

قطعه الأرض رقم (٢٣٥، ٢٣٦ ) بمساحه ۱۱۱۰۰م٢ بنشاط صناعي مواد بناء.

شروط هيئة المجتمعات العمرانية


وشددت هيئة المجتمعات العمرانية على حضور جلسة المفاضلة لكل الشركات المقدمة للعروض الفنية وفي حالة عدم حضور جلسة المفاضلة سيتم خصم ٥٠% من جدية الحجز المسددة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، ما عدا الشركات التي قدمت طلب عدول، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة، حيث يكون الحضور بقاعة المؤتمرات بالدور الثاني بقطاع الشئون العقارية والتجارية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالعاصمة الادارية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وإن لم يتم الالتزام بالشروط سيتم خصم 50% من جدية الحجز المسدد.

الإسكان تعلن موعد تسلم أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروعات (إسكان أكثر تميزًا - إسكان متميز - إسكان متوسط) بمدينة أسيوط الجديدة، والتي سبق تخصيصها بنظام الحجز الإلكتروني (online) في تاريخ 9 - 12 - 2022.

 

مواعيد تسليم أراضي الإسكان بأسيوط الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأيام المقررة لاستلام كل محور على حدة، وتكون كالآتي:


محور أراضى الإسكان الأكثر تميزًا

وتسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا يومي السبت  10 - 6 - 2023 والأحد 11 - 6 - 2023

محور أراضي الإسكان المتميز

وقطع أراضي الإسكان المتميز من يوم الإثنين الموافق 12 - 6 - 2023 إلى السبت 24 - 6 - 2023 بمناطق الإسكان المتميز والإسكان المتميز 230 فدانًا وبيت وطن.

محور أراضي الإسكان المتوسط

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم الأحد الموافق 25 - 6 - 2023 إلى الخميس 13 - 7 - 2023 لتسليم أراضي الإسكان المتوسط وذلك بمناطق 100 فدان ومنطقة 375 فدانًا منطقة (1) ومنطقة 375 فدانًا منطقة (2) ومنطقة 375 فدان منطقة منطقة (3) بحي التوسعات الجنوبية الشرقية.

هذا كما خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم 16 إلى 24 - 7  لمن تخلفوا عن استلام أراضي الإسكان في المواعيد المحددة.

 

الأوراق المطلوبة لتسلم أراضي الإسكان 

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان المستندات المطلوبة لتسلم قطع الأراضي هي بطاقة الرقم القومى - إيصال سداد القسط الأول - خطاب البنك.

هذا كما أوضحت الهيئة أنه يصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالتسلم بموجب توكيل رسمي معتمد.

هل تنجح تيسيرات الإسكان في علاج أزمات وآلام السوق العقاري؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اراضى الاسكان أسوان الجديدة أسيوط الجديدة السويس الجديدة العاصمة الادارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جاري جلسات المفاضلة مدينة أسيوط الجديدة وزارة الاسكان

مواد متعلقة

وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات ببعض الوظائف القيادية والتنفيذية بالجهاز المركزي للتعمير

شقق الاسكان، تفاصيل أعمال تنفيذ مشروع شقق جنة بالشيخ زايد

شقق الإسكان، تنفيذ مرحلة جديدة لشقق سكن كل المصريين

بحوث الإسكان والبناء ينظم المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الأهلي، الشناوي خارج قائمة الأحمر أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي

نهائي دوري أبطال أفريقيا، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

انطلاق حفل زفاف ميرنا نور الدين (فيديو وصور)

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 3-6-2023 في مصر

أخبار الفن اليوم: اعتزال ميرهان حسين الفن.. وأول تعليق من حورية فرغلي على عرض زواج المليون دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة من خلال "حجرة في الفراغ"

ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائيات دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في الحج بالتقسيط

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، 10 نصائح من الأزهر للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية