الأربعاء 31 مايو 2023
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عقارات

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: نقل اللاجئين الأفارقة الموجودين في محيط المفوضية بالحي السابع

جهاز أكتوبر، فيتو
جهاز أكتوبر، فيتو

قال المهندس عادل النجار رئيس  جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم الآن نقل اللاجئين الأفارقة من أمام ووسط العمائر أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحي السابع؛ ويأتى ذلك استجابة لشكاوى سكان الحي المتضررين من وجود اللاجئين بسبب ممارساتهم غير الآدمية.

أعلن " النجار"، أنه تم تجهيز أماكن انتظار لائقة وآدمية للاجئين الأفارقة بالحي السابع خلف مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وغلق كافة المنافذ الأمامية لمبنى المفوضية التي تطل على الشارع الرئيسي بالحي حفاظا على أمن وسلامة سكان المنطقة. والتى كانت تسبب إرهاقا ذهنيا وتلوثا بصريا لسكان المنطقة.

كانت قد انتشرت العديد من المناشدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لمدينة ٦ أكتوبر، تفيد بمدى الضرر الواقع على السكان من حياة غير آدمية يتعرضون لها وممارسة أعمال غير أخلاقية منافية للآداب العامة تصدر من اللاجئين الأفارقة وممارسة أمور حياتهم اليومية في الجنائن التي تتوسط العمائر السكنية ومداخل العمارات من أكل وشرب والمبيت داخلها، مسببين الذعر والخوف، مطالبين بنقلهم بعيدا عن التجمعات السكنية.

وأوضح " النجار " أنه تم البدء فى اعمال تكسير ورفع كفاءة المسطحات أمام المفوضية، وإزالة كل مظاهر التلوث البصرى.

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على جانب اخر، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة لوزارة الإسكان طرح عدد ١٤ محلًا تجاريًّا بمساحات تتراوح من ١٢م٢ إلى ٥٠م٢ أسفل العمارات السكنية بالحى (۱۳) بمدينة الشيخ زايد.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر كراسة الشروط والمواصفات والتي تطلب من مقر الجهاز وهذا نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتين وتسعة وتسعين جنيهًِا، لكل محل.

وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق ٢٦ - ٧ - ٢٠٢٣.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى ضرورة سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ ٢٥٠٠٠ج خمسة وعشرين ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك.

ويتم استكمال سداد نسبة ١٠٪ + ۱ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طريقة وأنظمة السداد

والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية.

على أن يستحق القسط الأول  بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

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يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).

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المجتمعات العمرانية الجديدة المفوضية السامية للامم المتحدة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين المهندس عادل النجار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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