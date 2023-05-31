أراضى الإسكان، شروط حجز أراضى المقابر

أراضى الإسكان، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو لسحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر التى تطرحها الهيئة بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح الهيئة 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2 ) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور ) بنظام مقابل الانتفاع.



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وشروط التقديم والحجز كالتالي:

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا " مواطن مصري الجنسية " وليس شخصًا معنويا " شركة أو مؤسسة ".

- يكون من قاطني مدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور ).

-ألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة " مبنى أو أرض " له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر).

-لا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

-يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.

ملف التقنين الأراضى بالمدن

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بدء تنفيذ خطة الطرق والمحاور الجديدة، بالمناطق المضافة لمدينتى العبور الجديدة، والشروق، وذلك استكمالا لأعمال تقنين الأوضاع وتنمية المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف التقنين يعتبر على رأس الأولويات لأجهزة المدن المعنية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بأن يتم الإعلان تباعًا عن أحدث التطورات بهذا الملف، والرد على تساؤلات المستفيدين.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للطرق بمنطقة الأمل المضافة للمدينة، لتنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بها، وكذلك جارٍ التوقيع المساحي لمحور (R3) الرابط ما بين الطريق الدائري الإقليمي والأوسطي المار بجمعية الأمل لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وربطها بالمدن الجديدة، وذلك استكمالًا لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين على الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، وفي ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس أحمد علي، إنه سيتم تطوير المنطقة من خلال مخطط عام يتماشى مع توجه الدولة لرفع المستوى السكني والخدمي والقضاء على العشوائيات، أما بخصوص منطقة القادسية فإنه يتم حاليًا إعداد المخططات لها، وفور الانتهاء منها سيتم البدء في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق الرئيسية لها.