أخبار الحوادث اليوم، الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة منشأة ناصر.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر.. القبض على طالبة حاولت أداء الامتحان بدلًا من شقيقتها بكرداسة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل جديدة فى النصب على الفنان صبري عبدالمنعم والاستيلاء على شقته بـ منطقة المقطم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شخص بالتعدى عليه بآلة حادة على رأسه، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات قديمة فى منطقة التجمع الأول.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى عليه بالضرب بالقاهرة.. أمكن ضبطهما.

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مدينة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تسببت العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية في سقوط سقف محطة وقود المريوطية، مما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى للعلاج، الخميس.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالبة لاتهامها بمحاولة أداء الامتحان بدلا من شقيقتها، في مدرسة ثانوي تجاري بكرداسة.

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط لوحة إعلانات كبيرة على 3 سيارات ودراجة نارية أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية وإصابة 5 آخرين.

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ إستكمال أعمال محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام (المرحلة الثانية) مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام (تحديدًا بدايةً من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية) لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المساحة، وذلك إبتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 حتى إنتهاء فترة الأعمال.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، مرتكب واقعة التعدى على المواطنين بالضرب باستخدام "سوط" والتحرش بالفتيات بالدقهلية.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على المواطنين بالضرب مستخدمًا "سوط" والتحرش بالفتيات بمحافظة الدقهلية.