الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

القبض على طالبة حاولت أداء الامتحان بدلًا من شقيقتها بكرداسة

القبض على طالبة لمحاولتها
القبض على طالبة لمحاولتها أداء الامتحان بدلًا من شقيقتها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالبة لاتهامها بمحاولة أداء الامتحان بدلا من شقيقتها، في مدرسة ثانوي تجاري بكرداسة.


طالبة تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها بكرداسة

تلقي مركز شرطة كرداسة، بلاغا من مسئولي مدرسة ثانوي تجاري بكرداسة باشتباه مراقبي الامتحان بمدرسة ثانوي تجاري، بطالبة تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها، وانتقل رجال الأمن الى المدرسة.

وبالفحص تبين إن الطالبة  تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وتم اقتيادها الى ديوان المركز.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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