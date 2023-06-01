القبض على طالبة حاولت أداء الامتحان بدلًا من شقيقتها بكرداسة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالبة لاتهامها بمحاولة أداء الامتحان بدلا من شقيقتها، في مدرسة ثانوي تجاري بكرداسة.
طالبة تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها بكرداسة
تلقي مركز شرطة كرداسة، بلاغا من مسئولي مدرسة ثانوي تجاري بكرداسة باشتباه مراقبي الامتحان بمدرسة ثانوي تجاري، بطالبة تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها، وانتقل رجال الأمن الى المدرسة.
وبالفحص تبين إن الطالبة تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وتم اقتيادها الى ديوان المركز.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.