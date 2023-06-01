تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع محطة مترو أنفاق الخط الرابع
تقوم الإدارة العامة لمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ إستكمال أعمال محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام (المرحلة الثانية) مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام (تحديدًا بدايةً من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية) لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المساحة، وذلك إبتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 حتى إنتهاء فترة الأعمال.
ويستلزم ذلك إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يمينًا بشارع سيد أبو الخير واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين، ثم الدخول يسارًا بشارع العشرين وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد، ثم الدخول يسارًا بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولًا لشارع الأهرام.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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