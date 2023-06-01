الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة منشأة ناصر
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى عليه بالضرب بالقاهرة.. أمكن ضبطهما.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض" محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25/5/2023 تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة بين (طرف أول "الشاكى" مصاب بجروح متفرقة بالجسم) طرف ثان ("شخصين" – جميعهم مقيمون بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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