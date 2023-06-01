شاهد لحظة سقوط لوحة إعلانية على 3 سيارات ودراجة نارية أعلى كوبري أكتوبر

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط لوحة إعلانات كبيرة علي 3 سيارات ودراجة نارية أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية وإصابة 5 آخرين.

تقطيع لوحة إعلانات سقطت على كوبري أكتوبر

وتقوم الجهات المعنية بتقطيع لوحة الإعلانات الكبيرة التي سقطت أعلى كوبري 6 أكتوبر، لرفعها من نهر الكوبري تمهيدًا لفتح الكوبري أمام حركة السيارات مرة أخرى.

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ضحايا لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

ولقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر

وسقطت منذ قليل لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو