النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصاب في سقوط سقف محطة وقود بالمريوطية

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في حادث سقوط سقف محطة وقود المريوطية، بسبب العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية.

سقوط سقف محطة وقود المريوطية

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لشرطة النجدة بلاغًا مفاده بوقوع حادث سقوط السقف الصاج لمحطة وقود (المريوطية/ فيصل)، ووجود مصاب.



انتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة أن سوء الأحوال الجوية تسبب في وقوع الحادث مما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى للعلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر

وسقطت أمس لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

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