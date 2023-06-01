الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

سقوط لوحة إعلانية أعلى طريق السويس الصحراوي (صور)

سقوط لوحة إعلانية
سقوط لوحة إعلانية بطريق السويس، فيتو

سقطت لوحة إعلانات كبيرة أعلى طريق السويس الصحراوي، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.    

 

سقوط لوحة إعلانية بطريق السويس الصحراوي

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور أعلى طريق السويس الصحراوي، وبالفحص تبين سقوط  لوحة إعلانات كبيرة.

وعلي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني بمحيط سقوط لوحة الإعلانات، لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافتة الإعلانية تمهيدًا لرفعها من نهر الكوبري.

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وفى سياق أخر لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر 

وسقطت منذ قليل لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.    

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

 

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

 

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