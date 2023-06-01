الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

أرقام كريم بنزيما في 14 عاما مع ريال مدريد بعد اقتراب رحيله

كريم بنزيما، فيتو
كريم بنزيما، فيتو

يزداد الجدل حول مستقبل المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي، مع تزايد الأنباء حول قرب انتقاله إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

عرض اتحاد جدة لضم كريم بنزيما

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن كريم بنزيما سيرحل عن ريال مدريد، لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة.

وتابعت "كريم بنزيما تلقى عرضا من اتحاد جدة للعب معه لمدة عامين مقابل 400 مليون يورو".

وأضافت الشبكة "عرض اتحاد جدة، يتضمن حصول بنزيما على أجر إضافي، لأنه سيصبح سفيرا في ملف استضافة السعودية لمونديال 2030".

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أرقام بنزيما مع ريال مدريد

يذكر أن كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عاما، قضى 14 موسما في قلعة سانتياجو برنابيو، بعد قدومه من ليون الفرنسي في عام 2009.

وتوج بنزيما مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، و4 ألقاب في الليجا، وسجل 353 هدفا في جميع المسابقات.

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن كريم بنزيما نجم ريال مدريد وافق بالفعل على عرض اتحاد جدة للانتقال إلى الفريق الصيف المقبل.

كريم بنزيما، فيتو

ريال مدريد وبنزيما 

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد ينتظر إشارة بنزيما، ويبدو مستعدا لتجديد تعاقد اللاعب.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد هو النادي السعودي الذي تقدم بعرض رسمي لضم بنزيما".

وأضاف: "بطل الدوري السعودي عرض على بنزيما 100 مليون يورو في الموسم الواحد، مع مزيد من المزايا الأخرى".

وأردف "تلقى كريم بنزيما العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، قبل مباراة إشبيلية".

وأضاف: "بنزيما يناقش حاليًا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك".

وختم: "ريال مدريد ما زال مستعدًا لتجديد عقد بنزيما لمدة موسم، حال رغبته في البقاء".

من ناحية أخرى حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أولوياته بين أهداف الميرنجي لدعم مركز رأس الحربة، خلال الميركاتو الصيفي.

وسبق أن صرح أنشيلوتي بحاجة ريال مدريد لضم مهاجم جديد من أجل الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يبحث الريال عن مهاجم جديد، لكنها مهمة ليست سهلة بالنظر إلى أن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي سيكونان متاحين في عام 2024، ما يضع قيودًا على ميركاتو الميرنجي، الصيف المقبل

وأشارت إلى أن الأسماء التي يدرسها ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، هي: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وجونزالو راموس (بنفيكا).

"آس" الإسبانية: كريم بنزيما وافق على عرض اتحاد جدة

ريال مدريد يتحرك للحفاظ على كريم بنزيما بعد اهتمام اتحاد جدة

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