الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

ريال مدريد يتحرك للحفاظ على كريم بنزيما بعد اهتمام اتحاد جدة

بنزيما،فيتو
بنزيما،فيتو

يدرس ريال مدريد تجديد عقد الفرنسي كريم بنزيما، نجم وقائد الفريق بعد العرض السعودي الذي تلقاه في الآونة الأخيرة.

وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد، بانقضاء الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق على التجديد.

ريال مدريد وبنزيما 


وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد ينتظر إشارة بنزيما، ويبدو مستعدا لتجديد تعاقد اللاعب.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد هو النادي السعودي الذي تقدم بعرض رسمي لضم بنزيما".

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وأضاف: "بطل الدوري السعودي عرض على بنزيما 100 مليون يورو في الموسم الواحد، مع مزيد من المزايا الأخرى".

وأردف "تلقى كريم بنزيما العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، قبل مباراة إشبيلية".

وأضاف: "بنزيما يناقش حاليًا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك".

وختم: "ريال مدريد ما زال مستعدًا لتجديد عقد بنزيما لمدة موسم، حال رغبته في البقاء".

كريم بنزيما على رادار الدوري السعودي

قالت صحيفة ريليفو الإسبانية، إن النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما يفكر في الرحيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد وصول عرض ضخم من المملكة العربية السعودية.

وأضافت الصحيفة حديثها، أن العرض سيمنحه راتب يقدر بـ 200 مليون يورو سنويًا بالإضافة الي حقوق الصور والدعايات.

موقف ريال مدريد من ضم فيرمينو 

من ناحية أخرى حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أولوياته بين أهداف الميرنجي لدعم مركز رأس الحربة، خلال الميركاتو الصيفي.

وسبق أن صرح أنشيلوتي بحاجة ريال مدريد لضم مهاجم جديد من أجل الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يبحث الريال عن مهاجم جديد، لكنها مهمة ليست سهلة بالنظر إلى أن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي سيكونان متاحين في عام 2024، ما يضع قيودًا على ميركاتو الميرنجي، الصيف المقبل

وأشارت إلى أن الأسماء التي يدرسها ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، هي: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وجونزالو راموس (بنفيكا).

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