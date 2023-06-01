بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

بث مباشر حفل افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، قامت قناة النادي الأهلي بعمل بث مباشر لحفل افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، ودعا النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب العديد من نجوم الأهلي السابقين ونجوم كرة القدم في مصر.

وبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي باستقبال الضيوف منذ قليل لحضور فعاليات افتتاح الفرع الجديد.

بث مباشر افتتاح الأهلي فرع التجمع الخامس

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

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اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.

أجرت لجنة العضوية بالأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي وسط إقبال كبير ‏في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي، خاصة بعد إعلان موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والذي تقرر له يوم 2023/6/1، وهو الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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