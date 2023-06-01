الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

في أول أيام يونيو، أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة في الدقهلية (صور)

امطار خفيفة بالدقهلية،
امطار خفيفة بالدقهلية، فيتو

 شهدت محافظة الدقهلية اليوم الخميس طقسا متقلبا في أول أيام يونيو، وهطلت أمطار طفيفة لدقائق معدودة واستمر اختفاء الشمس رغم ارتفاع درجة الحرارة  .

طقس الدقهلية، فيتو


حيث هطلت أمطار خفيفة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة بنطاق مدن ومراكز محافظة الدقهلية اليوم الخميس في أول أيام شهر يونيو.


وتساقطت الأمطار بشكل ملحوظ بالشوارع صاحبها ظهور أشعة الشمس فضلا عن ارتفاع الرطوبة مما يؤدي الي شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

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طقس الدقهلية، فيتو


وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابى يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.


وتابعت: درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 37 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

طقس الدقهلية، فيتو


ويشهد اليوم، الخميس، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.


ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

 

طقس الدقهلية 


وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

طقس الدقهلية، فيتو


وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة شمالًا حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

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