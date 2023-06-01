الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود وتنفيذ 11 عملية بـمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

 سرقة بطاريات السيارات بمدينة نصر 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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