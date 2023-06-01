ضبط تشكيل عصابي لسرقة الشقق في الشرقية
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية في محافظة الشرقية.
وكان مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة خاصته عن طريق "كسر باب بلكونة الشقة".
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية ).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة، وإخفائه المسروقات لدى المتهم الآخر، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أرشدا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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