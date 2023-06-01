ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم ترسانة أسلحة نارية في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية.

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وتم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بمسكن أحدهم وبحوزتهم (رشاش جرينوف- 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش– 2 مسدس- عدد 22 فرد محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 11 خزينة–أجزاء لأسلحة نارية- كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام– ميزان حساس- عدد 3 أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – عدد 3 جراب كتف لطبنجات- هاتف محمول).



وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما بالإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,089,000 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.

ياتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.