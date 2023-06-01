الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

معلومات الوزراء: تضاعف أعداد السائحين الدوليين في الشرق الأوسط

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيتو

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  الضوء على تقرير "منظمة السياحة العالمية"، والذي أشار إلى أن عدد السائحين الدوليين قد تضاعف خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنًة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو ما يدل على تعافي قطاع السياحة العالمية ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجل عدد السائحين خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 235 مليون سائح دوليًا.

Advertisements

 

وأفاد التقرير بأن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط سجل أقوى أداء باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تجاوز عدد الوافدين إليها مستويات عام 2019 بنحو 15%، تليها أوروبا حيث وصل عدد الوافدين إليها لنحو 90٪ من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعًا بالطلب القوي داخل المنطقة، ثم أفريقيا والتي استعادت نحو 88% من مستويات ما قبل الجائحة، بينما وصل عدد الوافدين الدوليين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لنحو 54٪ من مستويات ما قبل الجائحة، ومن المقرر أن تتسارع وتيرة التعافي في هذه المنطقة بعد أن أعيد فتح معظم الوجهات، ولاسيما الصين.

وفيما يتعلق بعائدات السياحة الدولية، فقد ارتفعت لتصل إلى نحو تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 50٪ - بالقيمة الحقيقية- مقارنًة بعام 2021، مدفوعة بالانتعاش القوي في السفر الدولي، كما بلغ إنفاق السائحين الدوليين بالقيمة الحقيقية نحو 64٪ من مستويات ما قبل الجائحة (عام 2019).

وأضاف التقرير أن أوروبا تمتعت بأفضل النتائج في عام 2022 مع ما يقرب من 550 مليار دولار من عائدات السياحة (520 مليار يورو)، بما يمثل نحو 87٪ من مستويات ما قبل الجائحة، واستعادت أفريقيا 75٪ من عائدات السياحة في فترة ما قبل الجائحة، والشرق الأوسط 70٪، والأمريكتين 68٪، بينما وصلت عائدات السياحة في الوجهات الآسيوية إلى حوالي 28٪ من مستويات ما قبل الجائحة؛ بسبب إغلاق الحدود لفترات طويلة.

وأشار التقرير إلى تحذيرات منظمة السياحة العالمية من أن انتعاش السياحة يواجه بعض التحديات في عام 2023، فوفقًا لفريق خبراء المنظمة، يظل الوضع الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على وتيرة انتعاش السياحة الدولية في عام 2023، في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والإقامة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسعى السياح بشكل متزايد للسفر بالقرب من محال إقامتهم، كما أن عدم اليقين الناجم عن العدوان الروسي على أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة الأخرى، لا تزال تمثل مخاطر هبوط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منظمة السياحة العالمية مجلس الوزراء مجلس الوزراء ب نتائج منطقة الشرق الأوسط منظمة

مواد متعلقة

أبرزها العفو الرئاسي عن بعض المساجين، 10 قرارات مهمة وعاجلة في اجتماع مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية