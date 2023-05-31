الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

حبس 30 متهما 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 30 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة اسلحة نارية ومواد مخدرة في أسيوط.

 

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شن حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط؛  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية – 9 بنادق خرطوش –  11 فردًا محليًّا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 25 متهمًا "لـ 15 منهم معلومات جنائية".


وضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 627 حكمًا قضائيًّا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حملة أمنية بدمياط.. لضبط الخارجين على القانون

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثانٍ دمياط – دمياط الجديدة)؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين "لهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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مديرية أمن اسيوط اسلحة نارية مركز شرطة منفلوط مديرية أمن دمياط وزارة الداخلية

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