الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهد سعر زيت صويا المكرر، حالة من الاستقرار اليوم الخميس 1-6-2023، عند 56 ألف جنيه للطن، وذلك بعد تراجع الأسعار بإجمالي 2000 جنيه، وسجلت أسعار زيت عباد الشمس المكرر 53 ألف جنيه للطن.

سعر طن زيت الذرة الخام

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، ليصل إلى 46 ألف جنيه للطن، وظلت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها، عند 54 ألف جنيه للطن وسجل سعر طن زيت الأولين  55 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم 

وسجل سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، ويبلغ سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر نحو 70 جنيهًا، وسجل زيت عباد 2.25 لتر عند 125 جنيهًا.

-إعلانات-

 

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن سلعة الزيت من أهم السلع الأساسية التي عانت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة.

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وأكد وزير التموين أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من سلعة الزيت يكفي لمدة 4 أشهر، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع وزراة الزراعة على زراعة 150 ألف فدان في فول الصويا،  وحوالي 100 ألف فدان من عباد الشمس في الأراضي الجديدة.

وأوضح إلى أنه تمت الموافقة على تطوير كافة شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين.

وفي سياق آخر، توقع يحيى كاسب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار انخفاض  أسعار الزيوت خلال الفترة المقبلة.

أسباب انخفاض أسعار الزيوت

وأرجع «كاسب» توقعاته في انخفاض أسعار الزيوت، إلى قلة الطلب مع كثرة المعروض من الزيت، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت 8 آلاف جنيه في الطن، بعد أن بلغ سعر طن الزيت في أول شهر رمضان الماضي نحو 64 ألف جنيه، تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى 56 ألف جنيه.

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 31-5-2023 في المنيا

سعر زجاجة الزيت

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أن زجاجة الزيت تراجعت من أسعار تراوحت بين 70 جنيهًا و80 جنيهًا إلى أسعار تبدأ من 55 جنيهًا حتى 60 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت اليوم أسباب انخفاض أسعار الزيوت سعر زيت عافية كريستال سعر زجاجة الزيت

مواد متعلقة

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 31-5-2023 في المنيا

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

مفيش صاحب يتصاحب، القصة الكاملة لمقتل مدرس إنجليزي على يد صديقه بمنشأة القناطر، 60 ألف جنيه كلمة السر، والمتهم: أنهيت حياته بسبب فلوس الجمعية

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع المعدن الأصفر اليوم الخميس 1-6-2023 في السعودية

أسعار الشوفان اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار العدس اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية