أخبار الحوادث اليوم.. تخفيف العقوبة على وكيل أعمال هيفاء وهبي.. براءة البلوجر لوشا من تهمة خطف طفلا.. مصرع مجرمين بحوزتهما مخدرات بـ 44 مليون جنيه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتخفيف عقوبة محمد وزيري وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

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قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية خطف طفل وابتزاز والدته.

أصيب 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بطريق الديرس ميت العامل في مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة البساتين، مما أسفر عن إصابة طفل بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامي وآخر متواجد بالصندوق الخلفي للسيارة، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ملابسات تعذيب طفل على يد والدته بمنطقة أرض اللواء، نطاق قسم شرطة العجوزة.

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق المحور مساء الأربعاء، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

قضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٠٣٦ لسنة ٩٢ قضائية ببراءة النقيب إبراهيم إسماعيل محجوب معاون مباحث قسم دار السلام السابق من الاتهام المسند إليه.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وآخرى ملاكي بمنطقة المنصورية أعلى محور 26 يوليو ونقل المصابين إلى المستشفى الشيخ زايد والجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجرى رفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية الساعات الماضية حينما أقدم شاب عشريني على ذبح والدته بالسكين قبل أن يقوم بتسليم نفسه للشرطة وجرى التحفظ على جثمان المتوفية بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

قضت محكمة جنح الهرم خلال معارضة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف في قضية سرقة عقد الزواج العرفي، بالتأجيل لجلسة ٢١ يونيو