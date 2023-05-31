تخفيف العقوبة على محمد وزيري وكيل أعمال هيفاء وهبي لعامين

قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتخفيف عقوبة محمد وزيري وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه (4 ملايين دولار)، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من النزاع القضائي بين الطرفين.

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وكان وزيري، زعم أمام النيابة، بأنه تزوج من هيفاء وهبي، بموجب عقد زواج عرفي في مارس 2017، وهو الأمر الذي نفته المطربة اللبنانية، وقال إنه ظل من وقتها مسئولًا عن أعمالها كافة، لكن سرعان ما وقعت خلافات بينهما بعد نحو عامين.