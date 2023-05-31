الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

أنهى حياتها وسلم نفسه، التفاصيل الكاملة لجريمة قتل شاب والدته بالشرقية

مقتل سيدة على يد
مقتل سيدة على يد نجلها داخل منزلها بالشرقية، فيتو

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية الساعات الماضية حينما أقدم شاب عشريني على ذبح والدته بالسكين قبل أن يقوم بتسليم نفسه للشرطة وجرى التحفظ على جثمان المتوفية بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

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تفاصيل الواقعة

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بحى النادى الكائن بدائرة مركز شرطة بلبيس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ  وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي" أمينة.أ.ع" 47 عاما (ربة منزل) مقيمة بنطاق مركز بلبيس وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط مركز الشرطة، إن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليها ويدعي"احمد.ع.ب"20 عاما طالب جامعي حيث كانت الضحية تعيش مع نجلها الوحيد بعد وفاة رب الأسرة منذ عامين تقريبا وزواج وزواج نجليته.

كما تبين أن الجاني قام بطعنها بـ"سكين" عدة طعنات، بالرقبة والصدرحتى لفظت انفاسها الاخيرة ثم ابلغ الاجهزة الامنية بالواقعة وتسليم نفسه  للقوات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

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