الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في البساتين

مشاجرة البساتين،
مشاجرة البساتين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة البساتين، مما أسفر عن إصابة طفل بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.


مشاجرة البساتين 

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وسقوط مصاب بدائرة قسم شرطة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.


وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية  ركن كاوتش سيارة أمام محل بالعقار، مما أسفر عن إصابة طفل بطلق ناري، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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