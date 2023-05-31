الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

براءة معاون مباحث دار السلام السابق من تهمة التزوير واستعمال القسوة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٠٣٦ لسنة ٩٢ قضائية ببراءة النقيب إبراهيم إسماعيل محجوب معاون مباحث قسم  دار السلام السابق من الاتهام المسند إليه.

وكان منطوق حكم  المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع براءة إبراهيم إسماعيل محجوب مما أسند إليه، وذلك عن الحكم الصادر بالسجن فى الجناية رقم ٨٩٣ لسنة   ٢٠١٣ جنايات دار السلام والمقيدة برقم ٨٦٤ ٢٠١٧ كلي حلوان.

عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

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نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات

 

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دار السلام قسم دار السلام محكمة النقض مباحث دار السلام

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