مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بمحور 26 يوليو

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وآخرى ملاكي بمنطقة المنصورية أعلى محور 26 يوليو ونقل المصابين إلى المستشفى الشيخ زايد والجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجرى رفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وبحسب ما أكد المركزي لإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:



- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.