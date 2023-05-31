الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

مصرع مجرمين بحوزتهما مخدرات بـ 44 مليون جنيه بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية  في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وقطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) اعتزام (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات كبيرة من مخدرى (الحشيش - الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعى تمهيدًا لترويجها على عملائهما داخل البلاد.
 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان تواجد تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحر الأحمر حال استقلالهما سيارة ربع نقل بالمنطقة المشار إليها ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهما.

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 وعثر بحوزتهما على (5205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 520,500 كيلو جرام  – 153 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 260 كيلوجراما – بندقية آلية - 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار – نظارة ميدانية - مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة). 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(44,200,000 أربعة وأربعون مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتي ذلك إدراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

 

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أجهزة وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القيمة المالية للمواد المخدرة لمخدر الحشيش محافظة جنوب سيناء مخدر الهيدرو

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