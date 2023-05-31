الأربعاء 31 مايو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار العقارات اليوم، حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، توقعات بانتعاش بيع العقارات للأجانب 10%

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان،فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

 

الإسكان: منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني استثماري "عمراني مختلط" – الأنشطة الخدمية المتنوعة –.....).

 

الإسكان تستعرض خطط ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،  عن خطة قطاع المرافق بالوزارة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واستعرض  محاور الخطة المتمثلة في الحفاظ على المورد الأساسي للمياه في مصر وهو نهر النيل والذي كان ومازال وسيظل المورد الرئيسي للمياه في مصر، مع التركيز على ضرورة الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة من المياه الجوفية ومياه التحلية من البحار.

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تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات المرافق بدمياط الجديدة

كشف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن نسب التنفيذ لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى لأعمال التطوير بمنطقة الشاطئ، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات انتظار المركبات طبقًا للأماكن المحددة لانتظام حركة السير والسيولة المرورية بمنطقة الكورنيش والشاطىء، والحفاظ على المظهر السياحى والحضارى لكورنيش المدينة.

 

توقعات بانتعاش حركة البيع بالسوق العقاري للأجانب 10%

توقع المهندس محمد البستاني رئيس  جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، انتعاش حركة البيع بالسوق العقاري للأجانب بنسبة 10% خلال الفترة القادمة مستفيدا من قرار إزالة القيود عن بيع العقارات للأجانب وعدم تحديدها بعقارين فقط.

 

هل تملك الأجانب للعقارات بدون قيود يرفع الأسعار؟

توقع عدد من المطورين العقاريين نمو مبيعات العقارات للعرب والأجانب خلال الفترة القادمة بعد إزالة القيود عن بيع العقارات للأجانب وعدم تحديدها بعقاريين فقط، وأشاروا إلى أن القرار خطوة جيدة ستساهم فى زيادة مبيعات العقارات للعرب وخاصة فى ضوء استشضافة مصر لجاليات كثيرة من الدول العربية وهى مقيمة ومستقرة فى مصر وترغب فى شراء أكثر من عقار سواء سكني أو مصيفي أو تجاري وإداري وغيره.

 

مذكرة تفاهم بين اتحاد التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين

كشف المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين  للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

 

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الهيئة السعودية للمقاولين الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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