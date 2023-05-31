هل تملك الأجانب للعقارات بدون قيود يرفع الأسعار؟

توقع عدد من المطورين العقاريين نمو مبيعات العقارات للعرب والأجانب خلال الفترة القادمة بعد إزالة القيود عن بيع العقارات للأجانب وعدم تحديدها بعقاريين فقط، وأشاروا إلى أن القرار خطوة جيدة ستساهم فى زيادة مبيعات العقارات للعرب وخاصة فى ضوء استشضافة مصر لجاليات كثيرة من الدول العربية وهى مقيمة ومستقرة فى مصر وترغب فى شراء أكثر من عقار سواء سكني أو مصيفي أو تجاري وإداري وغيره.

وأكدوا على أن الفترة القادمة ستشهد زيادات جديدة فى الأسعار نتيجة لمجموعة من العوامل وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير الطبيعية فى أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى.

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المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، قال إن إتاحة بيع العقارات بدون حد للأجانب خطوة مهمة تمت المطالبة بها من الشركات والمطورين العقاريين، مؤكدا على أن القرار يفتح الباب لزيادة استثمارات العرب والأجانب بالسوق العقاري المصري.

وقال البستاني إن تحديد عملية شراء العقارات للاجانب بعقاريين كانت غير عادلة وخاصة وان القرار لم يفرق بين قيمة العقار حيث ان هناك وحدة عقارية بقيمة الف دولار وأخرى بمليون دولار ولذلك وفكان من الضروري ان تكون عملية البيع مفتوحة ولا تحدد بعدد للمساهمة فى مرونة البيع للاجانب ودعم تصدير العقار.

رفع أسعار العقارات

واستبعد البستاني أن يؤثر القرار على رفع اسعار العقارات، مؤكدا على أن حركة الاسعار تحكمها عوامل أخرى وابرزها ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير الطبيعية فى اسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى.

وأشار إلى أن معدلات البيع للاجانب والعرب لا تمثل حصة كبيرة فى السوق بما تنعكس على حركة أسعار العقارات، لافتا إلى أهمية تجهيز الشركات لمنتج عقاري يلبي طلبات واحتياجات العميل الأجنبي سواء عربي أو غربي ويجب طرح ما يمكن بيعه للأجانب نظرا لاختلاف الثقافات والاحتياجات بين العميل المحلي والخارجي.

وتوقع انتعاش حركة البيع للأجانب بنسبة 10% خلال الفترة القادمة مستفيدا من القرار الجديد، ويجب التعاون بين الشركات والحكومة للترويج للعقار المصري بالخارج.

تملك الأجانب للعقارات دون قيود

واتفق معه المهندس وليد مختار الأمين العام لمجلس العقار المصري، مؤكدا على أن حزمة القرارات الأخيرة التى اتخذها مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للاستثمار مبشرة للغاية وخطوة مهمة فى اتجاه الاصلاح وتحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد الاعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ويمثل حوالي 20% من الناتج القومي.

وأضاف أن فتح الباب أمام تملك الاجانب للعقارات دون قيود فى عدد العقارات التى يمتلكها قرار جيد يجشع الاجانب وخاصة العرب فى تملك العقارات فى مصر، لافتا غلى أن هناك حالات كثيرة ترغب فى شراء اكثر من عقار فى مصر سواء عقار للسكن فى القاهرة وعقار آخر كمصيف فى الساحل الشمالي أو السخنة وثالث كمقر إداري او تجاري وغيره ويجب فتح الباب لبيع العقارات للاجانب دون قيود وهو ما يعود بالنفع على السوق العقاري وزيادة موارد الدولة الدولارية وهو امر مهم للغاية فى تلك المرحلة الحرجة التى نمر بها حاليا.

وأكد مختار على أن المنتج العقاري المصري قادر على المنافسة عالميا، وهو على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم، وما ينقصنا هو الترويج والتسويق الجيد لها، ومصر تمتلك حزمة متنوعة وضخمة من المشروعات العقارية الجاذبة للاستثمار سواء بالعلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة الجلالة وغيرها بالمدن الجديدة.

وأوضح أن هناك بعض التحديات لا تزال موجودة امام التوسع فى بيع العقارات للاجانب وأهمها غياب التسجيل العقاري وهو مشكلة حقيقية ولابد من ايجاد حلول عملية لها.