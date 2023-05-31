تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات المرافق بدمياط الجديدة

كشف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن نسب التنفيذ لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى لأعمال التطوير بمنطقة الشاطئ، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات انتظار المركبات طبقًا للأماكن المحددة لانتظام حركة السير والسيولة المرورية بمنطقة الكورنيش والشاطىء، والحفاظ على المظهر السياحى والحضارى لكورنيش المدينة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمد خلف الله، والمهندس محمد عبد المنصف، مدير عام المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية، أعمال المرافق الجارية بمدينة دمياط الجديدة، والتي شملت محطات الرفع بالمدينة ومستجدات الأعمال بالمحطات التى تم رفع كفاءتها بإجمالى 26 محطة للوقوف على القدرات التشغيلية والاستيعابية للمحطات وخطوط الطرد، مع الاستمرار فى أعمال الصيانة الدورية وإعداد التقارير اليومية والشهرية للاستفادة منها.

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كما شملت الزيارة محطة معالجة الصرف الصحي طاقة ١٥٠ألف م٣ /يوم جنوب المدينة، لاستعراض أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة ومناقشة الدراسة الخاصة برفع كفاءة وتطوير المحطة الجارى الإعداد لطرحها للاستفادة من القدرة التشغيلية لها.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب المغذية للمدينة بطاقة ١٠٠٠لتر/ثانية، مؤكدًا على شركات التشغيل والصيانة بالالتزام التام بمعدلات التنفيذ وأعمال الصيانة للحفاظ على المرفق.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمد خلف الله، لقاء موسعا مع ممثلى المجتمع المدني من سكان منطقة الشاليهات، استكمالا للقاءات السابقة مع المواطنين بالمدينة، لبحث مطالبهم، وكذا استعراض العديد من المشروعات الجارية وخطط التطوير بالمدينة.

واستمع رئيس جهاز دمياط الجديدة لطلبات ومقترحات السكان والتى تمثلت فى طلب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمشايات وأعمدة الإنارة بالمرحلة الثانية بالشاليهات، وأعمال التطوير بالكورنيش والمناطق المحيطة، حيث أبدى بعض الحضور الاستعداد للمشاركة فى خطط التطوير تفعيلا للمشاركة المجتمعية.

واستعرض المهندس محمد خلف الله، خُطط التطوير وموقف المشروعات الجارى تنفيذها وأعمال التطوير بالمرحلة الأولى بالشاطىء، والبدء في إعداد نموذج حضارى للكافتيريات ومنافذ الخدمات، حيث يجري إعداد مستندات الطرح لرفع كفاءة وتطوير المرحلة الثانية للشاليهات طبقًا لمحاور ورؤية التنمية المستدامة بالمدينة.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني استثماري "عمراني مختلط" – الأنشطة الخدمية المتنوعة –.....).

وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 %: 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5 % من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.