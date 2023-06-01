كارثة تضرب فلاحي بني عبيد بالدقهلية بسبب نصب إحدى شركات الذرة عليهم

سادت حالة من القلق والغضب الشديد والغليان بين مزارعي منطقة السنباري والصلاحات التابعين لمركز بنى عبيد بالدقهلية وذلك بعد عملية النصب التي لحقت بهم من قبل إحدى شركات الذرة الخاصة والتي ستسبب خسارة كبيرة ستلحق بهم من وراء زراعة محصول الذرة المهدد بالتلف الآن فى ظل تهديدهم بالسجن لعدم سدادهم الديون المتراكمة عليهم من زراعة المحصول.

المزارعين، فيتو

وفوجئ الأهالي بأن إحدى شركات الذرة الخاصة أوهمتهم وتعاقدت معهم على زراعة محصول الذرة نوع ٣١ وبعد الزراعة واعادة المياة فوجئوا الأهالي إن هذا ليس نوع ٣١ ولكنة نوع ٣٦ ضعيف الإنتاج والإنبات على الرغم من تجهيز الفلاحين لأراضيهم على أكمل وجه.

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واستنكر المزارعين المعاملة السيئة من الشركة للفلاحين إضافة إلى تلف كمية كبيرة من التقاوي وعدم انباتها فأغلبية الأراضي بايرة الان مؤكدين أن شركة الذرة أعطتهم درسًا لن ينسوه فلن نزرع ذرة بعد اليوم ولا عزاء لمحصول الذرة الذى كانت الدول الأوربية تتهافت على شراءه.

المزغرعين، فيتو

من جانبه قال الشاب محمد أبو طالب أحد المتضررين إن شركة الذرة ستخرب بيوت الفلاحين وستؤدي إلي خسائر فادحة فى بني عبيد بسبب إرتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد فأغلبية الفلاحين مأجرين ودافعين فلوس

وأكد أن أغلب المزارعين مديونون عند أصحاب محال المبيدات الزراعية وهذه الشركات تشجع علي تبوير الأراضي وعدم زراعة محصول الذرة مرة أخري لأنها أتت بخسارة كبيرة على الفلاحين الغلابة في بني عبيد.

وتسأل محمد أبو طالب ليه خداع الفلاحين وكيف تحرر العقود من طرف واحد وأين المسئولين من الحكومة وإشراف الدولة من وزارة الزراعة ومركز بحوث التقاوي حيث تقوم هذه الشركة بتحرير عقود من طرف واحد.

الذرة، فيتو

وفي ذات السياق قال إبراهيم 50 سنه فلاح:" حسبى الله ونعم والوكيل، عيالنا هتموت من الجوع، والشركات الخاصة مجهولة الهوية نصبت على الغلابة، وبيوتنا هتتقفل، أنا عايز أى مسئول فى مصر يدخل على أى فلاح فى مصر ويشوف الفلاح بياكل إيه هو وعياله، حرام عليكم، والله العظيم أولادى جاعوا، والشركات الخاصة ضيعتنا.

مطالبين بتعويض الفلاحين ولو بنسبة ربح صغيرة لان التكاليف ستكون عالية جدا في ظل ارتفاع الاسعار لأن للأسف مصاريف الفدان الواحد ستتخطي ال ٢٠ الف جنيه من حرت وتجهيز وأنفار للزراعة وأنفار مسيح والتقاوي والكيماوى ورش مبيدات الزراعية وتشويش وتقطيع الدكر وتمليصة وتمليص الفدان وتنظيف ونقل من الأرض