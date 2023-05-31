أمطار غزيرة وسيول تضرب العاصمة صنعاء في الصيف

ضربت أمطار غزيرة العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية، مع توقع باستمرارها وتحذيرات بعدم الخروج من المنازل.

أمطار تضرب صنعاء

وذكرت مواقع محلية أن أمطارا رعدية متفاوتة الغزارة ضربت صنعاء ومعظم محافظات اليمنية، ما دفع المركز الوطني للأرصاد الجوية بإطلاق تحذيرات عاجلة للمواطنين من الوجود في ممرات السيول وبطون الأودية.



وأوضحت المصادر أن الأمطار الغزيرة في صنعاء تسببت في ‌‎إغلاق الحركة المرورية أمام السيارات، خاصة على طريق السائلة، تحديدا من جسر الرئاسة وحتى نهاية السائلة.

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ولجأ المواطنون إلى استخدام المسارات البديلة للسائلة، حتى لا تتعرض مركباتهم لعمليات جرف وسقوط ضحايا نتيجة السيول التي تضاعفت عما كانت عليه العام الماضي، وفقا لمصادر يمنية.

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة، موضحا أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وتتراوح بين 34-41 درجة مئوية.

وقال المركز، في نشرته الجوية الأربعاء، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية بعضها تصل إلى حد الغزارة على مناطق من المحافظات التالية: لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة.

وأضاف: "قد تمتد الأمطار شرقاَ باتجاه الجوف ومأرب وشبوة ومرتفعات أبين وحضرموت وغربًا نحو سهل تهامة"، مشيرا إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من جنوب المهرة وأرخبيل سقطرى والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

ووجه المركز إنذارا للمواطنين يحذرهم فيه من عبور ممرات السيول وتجمعات المياه والبقاء فيها أو بالقرب منها أثناء وبعد هطول الأمطار، كما خذرهم من الانهيارات الصخرية والطينية سيما في الطرقات الجبلية.

وناشدت الجهة الحكومة قاطني المنازل والحصون الطينية بأخذ الاحتياطات اللازمة، كما نصح بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء النهار.

أما عن كمية الأمطار التي هطلت خلال 24 ساعة مضت وجرى قياسها في بعض محطات الرصد الجوي، فذكر المركز أنها كانت في حجة: 35 ملم، السدة: 18.6، ذمار: 18.6، ريمة: 17.3، الحوبان: 12.3، عمران: 12.2، صنعاء-المطار: 8.5، المحويت: 3.3، الكدن: 2.2، صعدة:1.5 ملم.

والتقط شخص يدعى مبروك الغيلي صورا ترصد نزول سيل ضخم في شلال الأهجر بعد الأمطار الرعدية الغزيرة في محافظة المحويت شمال غرب العاصمة صنعاء.

وتداول مستخدمو "تويتر" عشرات الصور التي تكشف عن هطول أمطار غزيرة وانفجار سيول بالعديد من المناطق في اليمن.